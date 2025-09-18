В Усть-Илимске женщине вернули деньги за купленный, но неиспользованный телефон. Его местная жительница купила на сайте маркетплейса. Через два дня после получения заказа покупательница запросила возврат средств, объяснив, что устройство ей не подошло. Продавец отклонил ее просьбу, сказав, что телефон потерял товарный вид из-за поврежденной упаковки и использования. Экспертиза подтвердила это.
Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службы судов общей юрисдикции региона, при этом смартфон работал нормально, корпус не поврежден.
— Факт вскрытия упаковки не лишает покупателя возможности вернуть деньги, ведь упаковка не является частью внешнего вида телефона, — уточняется в материалах дела.
Суд признал договор купли-продажи недействительным, обязав продавца вернуть покупателю деньги, а также возместить проценты за пользование деньгами, моральный ущерб и штраф. При этом расходы на обратную доставку товара легли на покупателя. Решение суда в законную силу не вступило.