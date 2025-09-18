В Усть-Илимске женщине вернули деньги за купленный, но неиспользованный телефон. Его местная жительница купила на сайте маркетплейса. Через два дня после получения заказа покупательница запросила возврат средств, объяснив, что устройство ей не подошло. Продавец отклонил ее просьбу, сказав, что телефон потерял товарный вид из-за поврежденной упаковки и использования. Экспертиза подтвердила это.