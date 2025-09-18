Россиянам рассказали, сколько нужно будет работать в декабре

По словам эксперта, 31 декабря станет выходным днем благодаря переносу отдыха с воскресенья, 5 января этого года. Она также отметила, что длинные новогодние каникулы стартуют уже с 31 декабря и продлятся до 12 января включительно. Таким образом, россияне будут отдыхать 12 дней подряд.