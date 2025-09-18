Россиянам рассказали, сколько нужно будет работать в декабре

Работать в декабре россияне будут 22 дня.
В декабре россиян ждет 22 рабочих дня, а отдыхать они будут девять дней, включая 31 декабря, который станет нерабочим днем. Об этом сообщила юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина.
«В декабре график работы будет более щадящим: 22 рабочих дня и девять выходных. Последним рабочим днем года станет 30 декабря, а 31 декабря объявлен нерабочим днем», — сказала Ерзина РИА Новости.
По словам эксперта, 31 декабря станет выходным днем благодаря переносу отдыха с воскресенья, 5 января этого года. Она также отметила, что длинные новогодние каникулы стартуют уже с 31 декабря и продлятся до 12 января включительно. Таким образом, россияне будут отдыхать 12 дней подряд.
Ранее юрист Дарья Ерзина отмечала, что при грамотном планировании отпуска россияне могут увеличить новогодние каникулы с 12 до 16 дней. Для этого нужно взять отпуск 29 и 30 декабря.