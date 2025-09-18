Почти все билеты на финал «Интервидения» оказались распроданы

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Практически все билеты на финал международного музыкального конкурса «Интервидение» проданы, выяснило РИА Новости.
Так, по данным корреспондента, остались лишь места, расположенные в зоне за партером — в середине амфитеатра. За такой билет зрителю придется отдать 50 тысяч рублей.
Продажи начались 1 августа на Манежной площади в Москве. Позднее, 22-го числа, стартовала новая волна реализации билетов.
Президент Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Он пройдет 20 сентября на «Live Арене» в Москве. От России на мероприятии выступит певец Shaman, народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит страну в составе жюри конкурса.
