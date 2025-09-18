Почти все билеты на финал «Интервидения» оказались распроданы

Президент Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Он пройдет 20 сентября на «Live Арене» в Москве. От России на мероприятии выступит певец Shaman, народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит страну в составе жюри конкурса.