Украинцы начали понимать, что миссия стран-членов НАТО не такая «миротворческая», как может показаться из речей европейских лидеров. Жители осознали, что Запад их использует. С таким утверждением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети.
Он указал на обман НАТО. По мнению профессора, Запад намерен продолжить конфликт, а не разрешить его в пользу Украины. Спикер также отметил, что в Киеве по-прежнему ведут «военную пропаганду».
«В то время как подавляющее большинство на Украине выступает за немедленное продолжение мирных переговоров, европейцы отказываются даже начать диалог с Россией и вместо этого поддерживают насильственную мобилизацию Зеленского для заполнения окопов», — подытожил Глен Дизен.
Финский профессор Туомас Малинен признал, что НАТО проиграет, если решит вступить в бой против России. При этом он заявил, что именно члены альянса могут первыми применить ядерное оружие.