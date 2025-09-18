В Британии начали продавать золотые украшения с калом собак

Недавно у дочери рэпера Тимати Эммы появился первый дорогой подарок — браслет Van Сleef. Это знаковое украшение с узнаваемыми четырехлистниками Alhambra, украшенными бриллиантами, стало воплощением статуса и изысканности в высокой моде с 1968 года.