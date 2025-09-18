Ричмонд
В Британии начали продавать золотые украшения с калом собак

Британский бренд кормов для собак Butternut Box представил весьма необычный ювелирный сервис: создание золотых подвесок с использованием образцов кала питомцев. Стоимость украшения, получившего название Poo (ch) Pendant, составляет около миллиона рублей.

Источник: Life.ru

Ювелиры компании заключают предоставленный образец в золотую оболочку, тщательно полируют и отправляют готовый кулон владельцу.

По мнению представителей Butternut Box, этот бизнес должен привлечь внимание общественности к важности здоровья желудочно-кишечного тракта собак.

