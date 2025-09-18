Польша признала попадание в жилой дом ракеты F-16, а не беспилотника

В результате операции по уничтожению беспилотников в Польше, в жилой дом попала ракета, выпущенная истребителем F-16, а не украинский дрон, как предполагалось ранее. Об этом сообщил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк в эфире телеканала TVN.
По словам министра, все указывает на то, что причиной инцидента стала ракета, выпущенная польским самолетом, который осуществлял защиту территории страны и ее граждан. Военные ведомства заявили о готовности возместить причиненный ущерб.
Семоняк также отметил, что расследование происшествия продолжается, и специалисты проводят тщательный анализ обломков как беспилотников, так и ракеты, говорится в сообщении.
Вечером 15 сентября премьер-министр страны Дональд Туск сообщил, что национальные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над правительственными зданиями, расположенными на Парковой улице и дворцом Бельведер в Варшаве. Также правоохранители задержали двух граждан Беларуси.
Кроме того, в жилой дом в польской деревне в Люблинском воеводстве попала ракета, выпущенная из истребителя F-16. По информации СМИ, у выпущенной из истребителя ракеты якобы произошел сбой системы наведения.