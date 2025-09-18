Польша признала попадание в жилой дом ракеты F-16, а не беспилотника

В результате операции по уничтожению беспилотников в Польше, в жилой дом попала ракета, выпущенная истребителем F-16, а не украинский дрон, как предполагалось ранее. Об этом сообщил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк в эфире телеканала TVN.