Россиянам рассказали, сколько в декабре будет рабочих и выходных

В декабре 2025 года россиян ожидает 22 рабочих дня и 9 выходных, включая предновогодний отдых. Об этом в интервью РИА Новости рассказала юрист по трудовому праву и договорной работе Дарья Ерзина.
По словам эксперта, последний рабочий день в году — 30 декабря, а 31 декабря станет нерабочим днём. Это связано с переносом выходного с воскресенья, 5 января 2025 года. Благодаря этому россияне смогут начать новогодние каникулы уже с 31 декабря.
Новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года, что позволит жителям страны полноценно отдохнуть и подготовиться к новому году.
