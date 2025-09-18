Россиянам рассказали, сколько в декабре будет рабочих и выходных

По словам эксперта, последний рабочий день в году — 30 декабря, а 31 декабря станет нерабочим днём. Это связано с переносом выходного с воскресенья, 5 января 2025 года. Благодаря этому россияне смогут начать новогодние каникулы уже с 31 декабря.