Из Иркутска в Листвянку можно отправиться на катамаране с подводными крыльями. Рейс на теплоходе «Сарма» будет осуществляться по маршруту Иркутск-Листвянка-Большие Коты и обратно только 19 и 20 сентября. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирском речном пароходстве.
— В завершение навигации поставили новый борт на самый востребованный маршрут, чтобы у каждого была возможность пройти одним из первых на новом судне, — уточнили в пресс-службе ВСРП.
Также уточнили, что на сайте ВСРП уже можно купить билет на все отрезки пути, включая Листвянку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что арт-объекты и памятники моют в областном центре перед зимой.