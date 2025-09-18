Из Иркутска в Листвянку можно отправиться на катамаране с подводными крыльями. Рейс на теплоходе «Сарма» будет осуществляться по маршруту Иркутск-Листвянка-Большие Коты и обратно только 19 и 20 сентября. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирском речном пароходстве.