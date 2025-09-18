Ричмонд
Из Иркутска в Листвянку можно отправиться на катамаране с подводными крыльями

Теплоход будет курсировать 19 и 20 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из Иркутска в Листвянку можно отправиться на катамаране с подводными крыльями. Рейс на теплоходе «Сарма» будет осуществляться по маршруту Иркутск-Листвянка-Большие Коты и обратно только 19 и 20 сентября. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирском речном пароходстве.

— В завершение навигации поставили новый борт на самый востребованный маршрут, чтобы у каждого была возможность пройти одним из первых на новом судне, — уточнили в пресс-службе ВСРП.

Также уточнили, что на сайте ВСРП уже можно купить билет на все отрезки пути, включая Листвянку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что арт-объекты и памятники моют в областном центре перед зимой.