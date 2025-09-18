Названы регионы с самым высоким уровнем по заболеваемости наркоманией

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Хабаровский край занял первое место в рейтинге российских регионов по впервые установленному диагнозу наркомании за 2024 год, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании в Хабаровском крае составила 19,6 на 100 тысяч населения. Второе место рейтинга заняла Новосибирская область с уровнем заболеваемости 18,4, а третье — Свердловская область с показателем 17,7.
Красноярский край (16,5) и Сахалинская область (15,7) вошли в топ-5, за ними следуют Рязанская область (15,2), Новгородская область (15), а также Алтайский край и Еврейская автономная область с одинаковой заболеваемостью 13,7.
В конце рейтинга находятся Ненецкий и Чукотский автономные округа, в которых не было заболевших по итогам 2024 года. Самые низкие показатели по заболеваемости в Чувашской Республике (1,4), Белгородской области (3,2) и Оренбургской области (3,4).