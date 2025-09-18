Пушкинская карта может стать доступной для большего числа россиян: на кого ее хотят распространить

В настоящий момент оплата культурных мероприятий по Пушкинской карте доступна гражданам РФ в возрасте от 14 до 22 лет. Однако эти рамки могут быть расширены. Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила продлить срок действия Пушкинской карты для обучающихся до 24 лет, пишет ТАСС.