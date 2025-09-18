Пушкинская карта может стать доступной для большего числа россиян: на кого ее хотят распространить

В настоящий момент оплата культурных мероприятий по Пушкинской карте доступна гражданам РФ в возрасте от 14 до 22 лет. Однако эти рамки могут быть расширены. Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила продлить срок действия Пушкинской карты для обучающихся до 24 лет, пишет ТАСС.
Согласно тексту документа, инициатива направлена на расширение социальной программы на обучающихся в магистратуре, ординатуре и аспирантуре. Парламентарий уточнила, что признаком участия в акции сейчас служит только возраст.
«Дополнительно возможна дифференциация условий по признаку очной формы обучения в государственных образовательных организациях как подтверждающему социальную уязвимость данной категории молодежи», — дополняется в документе.
Стоит напомнить, что в Минздраве поддержали идею увеличения верхней границы возраста молодежи. Предложения сочли рациональным. Так, возраст молодежи может увеличиться до 44 лет.