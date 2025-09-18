На видео попала разборка двух бурых медведиц из-за детенышей

В Кроноцком заповеднике Камчатки произошел конфликт между двумя бурыми медведицами. Одна из них защищала медвежат и личное пространство, сообщила государственный инспектор заповедника Лиана Варавская, опубликовав видео инцидента в своем телеграм-канале.
«На видео медведица в погоне за рыбой приблизилась слишком близко к Чернушке с медвежатами. Та не замедлила сообщить, что больше так делать не стоит», — написала она.
Варавская пояснила, что личное пространство для медведей играет большое значение. Из-за его нарушения часто возникают конфликты среди этих животных.
Сотрудница заповедника также отметил, что, несмотря на неприкосновенность личного пространства, Чернушка не боится людей. Она достаточно близко подходит к ним вместе со своей тройней, не видя опасности для потомства.
