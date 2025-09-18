В России изменятся детские пособия и больничные по уходу за ребенком

Пособия по уходу за ребенком вырастут в России.
С 1 января 2026 года параметры детских пособий и больничных по уходу за ребенком существенно увеличатся, а материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля в зависимости от инфляции. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).
«Поскольку с 1 января 2026 года вырастет МРОТ, то для всех без исключения больничный по уходу за ребенком [в пересчете на месяц] не сможет быть ниже, чем 27 тыс. рублей — а именно с этой суммой связывают МРОТ начиная с 1 января 2026 года», — заявила парламентарий ТАСС. Также напомнила, что родителям детей до 7 лет включительно больничный выплачивается в размере 100% от заработка вне зависимости от трудового стажа.
Кроме того, в 2026 году вырастет максимальный размер больничных и пособий по беременности и родам. Это связано с изменением базы для расчета страховых взносов за предыдущие годы. Материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля 2026 года — его сумма увеличится пропорционально уровню инфляции за прошедший год. Предложения по дальнейшей модернизации маткапитала правительство планирует подготовить к ноябрю текущего года.
Материнский капитал в России предоставляется не только женщинам, но и мужчинам в особых случаях, например, если отец является единственным усыновителем или в случае смерти матери. Размер выплаты в 2024 году составлял 630 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысячи — на второго и последующих, а использовать средства можно на улучшение жилищных условий, образование детей или накопительную пенсию.