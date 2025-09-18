Суд признал запрещенными сведения о продаже рамок-перевертышей

Нахождение страниц в сети с таким предложением выявили в открытом доступе сотрудники Перовской межрайонной прокуратуры. В суд был подан иск о признании информации запрещенной к распространению, в нем подчеркивалось, что свободный доступ к таким сведениям «способствует формированию в обществе мнения о возможности управлять транспортным средством в нарушение ПДД безнаказанно, ведет к совершению ДТП, способствует совершению противоправных действий в форме подстрекательства», указано в материалах.