Суд признал запрещенными сведения о продаже рамок-перевертышей

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Суд в Москве признал запрещенными к распространению сведения о продаже автомобильных «рамок-перевертышей», скрывающих номера машины, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Нахождение страниц в сети с таким предложением выявили в открытом доступе сотрудники Перовской межрайонной прокуратуры. В суд был подан иск о признании информации запрещенной к распространению, в нем подчеркивалось, что свободный доступ к таким сведениям «способствует формированию в обществе мнения о возможности управлять транспортным средством в нарушение ПДД безнаказанно, ведет к совершению ДТП, способствует совершению противоправных действий в форме подстрекательства», указано в материалах.
Суд, рассматривая иск, указал, что положениями статьи 12.2 КоАП РФ установлена ответственность за управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков (в том числе с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть), следует из материалов.
Суд летом этого года удовлетворил иск и признал информацию о продаже «рамок-перевертышей», размещенную на нескольких страницах в сети, запрещенной к распространению.
Статья КоАП об управлении ТС с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков предусматривает наказание как в виде штрафа, так и в виде лишения права управления автомобилем на определенный срок.
В настоящее время в Госдуме на стадии предварительного рассмотрения находится законопроект о запрете продажи устройств и приспособлений, которые используются для сокрытия автомобильных номеров.