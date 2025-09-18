Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники не допустили ошибок при определении года вхождения Крыма в Россию

Участники ЕГЭ не допустили ошибок в вопросе о вхождении Крыма в состав России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Школьники, которые сдавали в этом году ЕГЭ по истории, практически не допустили ошибок в вопросе про год вхождения Крыма в состав РФ, выяснило РИА Новости, изучив данные Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

«При выполнении задания… очень мало ошибок было допущено при определении года вхождение Крыма в состав Российской Федерации», — говорится в материалах ФИПИ.

Уточняется, что в задании необходимо было установить соответствие между событиями и годами. Школьники должны были связать вхождение Крыма в состав РФ с 2014 годом.

В этом году участниками основного периода ЕГЭ по истории стали 88,2 тысячи человек. Средний тестовый балл участников основного периода ЕГЭ-2025 по истории — около 56, что сопоставимо с результатами экзамена прошлых лет.

Минимальный балл не смогли преодолеть около 9% участников ЕГЭ, около 40% учащихся показали результат в диапазоне 61−100 баллов.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше