Первый гол Тюкавина после травмы принёс победу «Динамо»

В составе «Динамо» голами отметились Эль-Мехди Маухуб, Дмитрий Скопинцев, Николас Маричаль и Константин Тюкавин. Особенно значимым стал гол Тюкавина, который впервые с марта вышел в стартовом составе команды после восстановления от травмы крестообразной связки. «Динамо» занимает второе место в группе B с семью очками, у «Сочи» два очка и четвёртая позиция. В лидерах — «Краснодар» с девятью очками.