Первый гол Тюкавина после травмы принёс победу «Динамо»

В составе «Динамо» голами отметились Эль-Мехди Маухуб, Дмитрий Скопинцев, Николас Маричаль и Константин Тюкавин. Особенно значимым стал гол Тюкавина, который впервые с марта вышел в стартовом составе команды после восстановления от травмы крестообразной связки. «Динамо» занимает второе место в группе B с семью очками, у «Сочи» два очка и четвёртая позиция. В лидерах — «Краснодар» с девятью очками.
В следующем туре «Динамо» встретится с «Краснодаром» 30 сентября, а «Сочи» 1 октября сыграет с «Крыльями Советов».
Ранее, в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги, московские «Динамо» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 2:2. В составе «красно-белых» дублем отметился Ливай Гарсия, а за «бело-голубых» дубль оформил Бителло. В матче после травмы также появился Константин Тюкавин. Игра запомнилась удалением главного тренера «Спартака» Деяна Станковича за нецензурные выражения в адрес арбитра.