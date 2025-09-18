Мерц: Будущее Германии невозможно без евреев

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что будущее страны немыслимо без еврейской жизни и культуры. Выступая на мероприятии, посвященном 75-летию Центрального совета евреев, Мерц подчеркнул, что без еврейского присутствия Германия «навсегда будет вырвана с корнем».
— Я хотел бы сказать сегодня евреям в Германии: без вас не может быть хорошего будущего для Федеративной Республики, — заявил канцлер, обращаясь к представителям еврейской общины.
На фоне роста антисемитизма в стране, который, по словам Мерца, стал «громче, более открытым, возмутительным и жестоким» после эскалации ближневосточного конфликта осенью 2023 года, он призвал граждан к «гражданскому мужеству» в противостоянии антисемитизму, расизму и дискриминации.
Канцлер также подтвердил неизменную позицию Германии в поддержке безопасности Израиля, отметив, что критика действий израильского правительства не должна служить прикрытием для антисемитизма.
Согласно последним данным, количество антисемитских инцидентов в Германии значительно возросло, достигнув 8627 случаев за прошлый год, что составляет почти 24 случая в сутки в 2024 годупередает Tagesschau.
Еврокомиссия (ЕК) в среду, 17 сентября, объявила о решении приостановить помощь Израилю, за исключением поддержки гражданского общества и мемориала, посвященного холокосту «Яд ва-Шем», в связи с обострением израильско-палестинского конфликта.