Мерц: Будущее Германии невозможно без евреев

На фоне роста антисемитизма в стране, который, по словам Мерца, стал «громче, более открытым, возмутительным и жестоким» после эскалации ближневосточного конфликта осенью 2023 года, он призвал граждан к «гражданскому мужеству» в противостоянии антисемитизму, расизму и дискриминации.