Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц: Будущее Германии невозможно без евреев

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что будущее страны немыслимо без еврейской жизни и культуры. Выступая на мероприятии, посвященном 75-летию Центрального совета евреев, Мерц подчеркнул, что без еврейского присутствия Германия «навсегда будет вырвана с корнем».

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что будущее страны немыслимо без еврейской жизни и культуры. Выступая на мероприятии, посвященном 75-летию Центрального совета евреев, Мерц подчеркнул, что без еврейского присутствия Германия «навсегда будет вырвана с корнем».

— Я хотел бы сказать сегодня евреям в Германии: без вас не может быть хорошего будущего для Федеративной Республики, — заявил канцлер, обращаясь к представителям еврейской общины.

На фоне роста антисемитизма в стране, который, по словам Мерца, стал «громче, более открытым, возмутительным и жестоким» после эскалации ближневосточного конфликта осенью 2023 года, он призвал граждан к «гражданскому мужеству» в противостоянии антисемитизму, расизму и дискриминации.

Канцлер также подтвердил неизменную позицию Германии в поддержке безопасности Израиля, отметив, что критика действий израильского правительства не должна служить прикрытием для антисемитизма.

Согласно последним данным, количество антисемитских инцидентов в Германии значительно возросло, достигнув 8627 случаев за прошлый год, что составляет почти 24 случая в сутки в 2024 годупередает Tagesschau.

Еврокомиссия (ЕК) в среду, 17 сентября, объявила о решении приостановить помощь Израилю, за исключением поддержки гражданского общества и мемориала, посвященного холокосту «Яд ва-Шем», в связи с обострением израильско-палестинского конфликта.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше