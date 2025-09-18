В России хотят выдавать отцовский капитал наряду с материнским: вот кто может получить право

Отцовский капитал могут ввести в России. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, уточнив, что подобная мера поддержки должна предоставляться многодетным семьям.
«В многодетной семье в 40% случаев мама уже не работает, вся основная финансовая нагрузка ложится на плечи отца», — сказал Рыбальченко ТАСС, уточнив, что право на отцовский капитал должны иметь мужчины, чьи дети рождены в одной семье. Это будет поддержкой не только рождения детей, но и ценности крепкой семьи.
Напомним, в России сейчас в ряде случаев мужчины могут претендовать на материнский капитал. Эту матпомощь от государства отец может получить, если ее не может оформить на себя мать ребенка. Например, женщина умерла или лишена родительских прав.
