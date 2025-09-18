В России хотят выдавать отцовский капитал наряду с материнским: вот кто может получить право

«В многодетной семье в 40% случаев мама уже не работает, вся основная финансовая нагрузка ложится на плечи отца», — сказал Рыбальченко ТАСС, уточнив, что право на отцовский капитал должны иметь мужчины, чьи дети рождены в одной семье. Это будет поддержкой не только рождения детей, но и ценности крепкой семьи.