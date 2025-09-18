Россиянам напомнили, что будет с пенсией, если ни дня не работать

Россияне, которые не имеют трудового стажа и, соответственно, накопленных баллов, получают социальную пенсию. Ее назначают гораздо позже, а по размеру она даже ниже прожиточного минимума пенсионеров, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на юристов.
В этом случае речь идет о соцвыплатах из госказны гражданам, которым не удалось либо заработать нужное количество лет стажа или баллов для полноценного начисления пенсии. В этом случае ее начисляют женщинам в 65 лет, а мужчинам на 5 лет позже.
«Размер социальной пенсии по старости является фиксированным и устанавливается в твердой денежной сумме. Он значительно ниже страховой пенсии и даже величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе. С 1 апреля 2025 года размер социальной пенсии по старости составляет 8 824,08 рублей», — говорится в сообщении.
Такие выплаты положены инвалидам, отдельным народам Севера, детям, оставшимся без попечения родителей. В связи с тем, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума в регионе, то государство доплачивает гражданам до этого уровня.
