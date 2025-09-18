Ричмонд
Россиянам напомнили, что будет с пенсией, если ни дня не работать

Россияне, которые не имеют трудового стажа и, соответственно, накопленных баллов, получают социальную пенсию.

Россияне, которые не имеют трудового стажа и, соответственно, накопленных баллов, получают социальную пенсию. Ее назначают гораздо позже, а по размеру она даже ниже прожиточного минимума пенсионеров, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на юристов.

В этом случае речь идет о соцвыплатах из госказны гражданам, которым не удалось либо заработать нужное количество лет стажа или баллов для полноценного начисления пенсии. В этом случае ее начисляют женщинам в 65 лет, а мужчинам на 5 лет позже.

«Размер социальной пенсии по старости является фиксированным и устанавливается в твердой денежной сумме. Он значительно ниже страховой пенсии и даже величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе. С 1 апреля 2025 года размер социальной пенсии по старости составляет 8 824,08 рублей», — говорится в сообщении.

Такие выплаты положены инвалидам, отдельным народам Севера, детям, оставшимся без попечения родителей. В связи с тем, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума в регионе, то государство доплачивает гражданам до этого уровня.

