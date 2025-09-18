Сделала все, чтобы не остаться в стороне

Волонтер Ксения Новожилова в эти выходные отправляет очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО и новые регионы. «Вечерняя Москва» пообщалась с активисткой.
С первых дней проведения СВО москвичка Ксения Новожилова оказывала самую разностороннюю помощь бойцам и их семьям. Все началось с того, что в марте 2022 года она вместе с активистами «Молодой Гвардии Единой России» города Москвы стала связующей между поисковыми отрядами в Мариуполе и людьми со всей страны, которые искали своих близких. Ксения участвовала в организации столичных кол-центров, где заявки на поиск людей обрабатывались и передавались в волонтерские от ряды.
Желание помочь жителям освобожденных территорий стало толчком для образования коллективного волонтерства среди многих москвичей. Каждый из них решил не оставаться в стороне, а стать частью большого и важного дела. Ксения Новожилова организовала один из пунктов помощи для беженцев в Северном административном округе Москвы, в котором осуществлялся сбор теплых вещей, обуви и предметов первой необходимости. Все это сразу же отправлялось в пункты временного размещения. Но на этом ее стремление помочь не закончилось. Ксения решила, что дело нужно развивать и дальше.
— Летом того же года вместе со своей семьей я организовала волонтерское движение «Сети для СВОих», волонтеры-добровольцы которого плетут маскировочные сети своими руками. Также был организован пункт сбора гуманитарной помощи для мирных жителей, проживающих в новых регионах, — рассказала «ВМ» Ксения Новожилова.
При этом организация отправки гуманитарного груза и маскировочных сетей осуществляется еженедельно: Ксения знает, как важно начатое ей дело. Помимо помощи военным, они ведут совместную работу по поддержке детей и подростков, которые оказались в непростых жизненных ситуациях. С 1 января 2023 года проводят выездные миссии, в которых поздравляют ребят с праздниками, передают им собранные москвичами подарки и проводят новогоднюю программу.
— Мы не просто передаем конфеты и подарки, а везем настоящий праздник от неравнодушных людей, которые хотят разделить его с теми, кто многие годы был лишен добра и радости, — отмечает Ксения.
За несколько лет активной волонтерской деятельности Новожилова достигла большого успеха. На сегодняшний день за плечами волонтера более тридцати личных поездок и более 150 отправок гуманитарной помощи. А объем помощи исчисляется уже сотнями тонн гуманитарки, тысячами сплетенных маскировочных сетей. Конечно же, они оказывают и адресную помощь. Работа не стоит: уже в эти выходные состоится очередная масштабная поездка. Любой желающий может присоединиться к гуманитарной миссии и принести в пункт сбора энергетические батончики, наборы орехов и сухофруктов, влажные полотенца, батарейки, фонари и спреи от насекомых для военнослужащих, а предметы личной гигиены и теплые вещи, подгузники и канцелярские принадлежности для жителей освобожденных территорий и их детей. Так можно будет внести свой вклад в общее дело и помочь нуждающимся.
КСТАТИ.
С 2022 года в столице работают штабы по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает». Целью проекта стала необходимость отправлять помощь как жителям новых территорий, так и в регионы с пунктами временных размещений. Участие в сборе продукции приняли уже более 55,7 тысячи неравнодушных москвичей, собрано было более 3,7 миллиона единиц различных товаров.