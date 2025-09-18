Стало известно, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 18 сентября 2025

Отключение горячей воды в Иркутске 18 сентября 2025 года коснется Октябрьского и Свердловского округов. Как сообщает оператор тепловых сетей города, специалистам предстоит заняться ремонтом, чтобы в дальнейшем не возникало аварийных ситуаций.
Отключение горячей воды в Иркутске 18 сентября 2025.
— Проведём ремонт тепловой сети по ул. Первомайский, 54, И. Уткина, 28, Лыткина, 75а, — уточняется в сообщении оператора.
Большинство жителей Свердловского округа останутся без удобств всего на четыре часа, а вот в Октябрьском кипятить чайники придется весь день.
Более подробную информацию о том, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 18 сентября 2025, можно посмотреть в фотокарточке ниже.
Фото: тг-канал оператора тепловых сетей.