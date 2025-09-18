Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 18 сентября 2025

Горячую воду отключат в двух округах Иркутска 18 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение горячей воды в Иркутске 18 сентября 2025 года коснется Октябрьского и Свердловского округов. Как сообщает оператор тепловых сетей города, специалистам предстоит заняться ремонтом, чтобы в дальнейшем не возникало аварийных ситуаций.

Отключение горячей воды в Иркутске 18 сентября 2025.

— Проведём ремонт тепловой сети по ул. Первомайский, 54, И. Уткина, 28, Лыткина, 75а, — уточняется в сообщении оператора.

Большинство жителей Свердловского округа останутся без удобств всего на четыре часа, а вот в Октябрьском кипятить чайники придется весь день.

Более подробную информацию о том, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 18 сентября 2025, можно посмотреть в фотокарточке ниже.

Фото: тг-канал оператора тепловых сетей.