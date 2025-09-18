В российских магазинах появляются новые модели iPhone: когда стартуют продажи iPhone 17

Магазины техники restore вскоре откроют продажу iPhone 17. В четверг, 18 сентября, в Москве выставили на витрину новые модели. Однако приобрести их можно только с 23 сентября. Об этом оповестили в пресс-службе Inventive Retail Group, цитирует ТАСС.
Сегодня новые iPhone появились только в фирменном магазине сети. Он находится на Неглинной улице в Москве. В субботу, 20 сентября, новейшие модели выставят и в других магазинах.
«[Продажи начнутся] 23 сентября», — поделились в компании.
Всего в линейке представлено четыре модели: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Из плюсов стоит отметить развитие ИИ в новых моделях. У пользователей последней версии iPhone появится возможность исследовать новые функции.