Юрист напомнила о пенсии для тех, кто никогда не работал

Россияне, которые никогда не работали, либо не заработали достаточно стажа и баллов для пенсии, могут рассчитывать на социальную пенсию, однако она значительно ниже, чем страховая, и право на неё возникает позже. Об этом напомнила член Международной Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.
«С 1 апреля 2025 года размер социальной пенсии по старости составляет 8 824,08 рублей», — сказала Безмаленко агентству «Прайм».
Эту выплату назначают женщинам с 65 лет и мужчинам с 70 лет, сказано в публикации. Также юрист напомнила, что размер социальной пенсии не может быть ниже регионального прожиточного минимума, до этого уровня получателям социальной пенсии доплачивает государство.
Напомним, с 1 апреля 2026 года в России увеличат социальные пенсии. Это затронет граждан с инвалидностью, получателей выплат по потере кормильца и тех, кто не накопил достаточно стажа для страховой пенсии.
Тем временем председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил выплачивать наряду с материнским и отцовский капитал, уточнив, что подобная мера поддержки должна предоставляться многодетным семьям.