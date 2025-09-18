Юрист напомнила о пенсии для тех, кто никогда не работал

Россияне, которые никогда не работали, либо не заработали достаточно стажа и баллов для пенсии, могут рассчитывать на социальную пенсию, однако она значительно ниже, чем страховая, и право на неё возникает позже. Об этом напомнила член Международной Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.