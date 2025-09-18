Ричмонд
Экс-депутата из Новосибирской области просят вернуть имущество на 1 млрд

Объекты недвижимости были выведены из собственности преступными схемами.

Источник: Сиб.фм

Юрий Зозуля, экс-депутат Законодательного собрания Новосибирской области, должен передать обратно в распоряжение крупного санатория «Сосновка» 63 объекта недвижимости, суммарная стоимость которых превышает 1 млрд рублей. По информации ТАСС, ссылающегося на областную прокуратуру, эти объекты были незаконно изъяты из владения санатория в результате мошеннических действий.

Центральный районный суд Новосибирска будет рассматривать данный иск.

Напомним, что Юрий Зозуля, занимая должность генерального директора в одной из структур «Ростеха», вместе с сообщником создал коррупционную схему, позволявшую ему получать неправомерные вознаграждения. В результате он был приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.