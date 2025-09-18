Экс-депутата из Новосибирской области просят вернуть имущество на 1 млрд

Напомним, что Юрий Зозуля, занимая должность генерального директора в одной из структур «Ростеха», вместе с сообщником создал коррупционную схему, позволявшую ему получать неправомерные вознаграждения. В результате он был приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.