Врач раскрыла, работает ли салициловая кислота против прыщей

Дерматолог Иванова: салициловая кислота помогает лишь при легкой степени акне.

Источник: Комсомольская правда

Многие слышали, что салициловая кислота помогает бороться с прыщами, очищать поры и уменьшать воспаления. Врач-дерматолог, косметолог Елена Иванова рассказала KP.RU, работает ли средство и как его нужно применять.

— Да, салициловая кислота помогает при легкой степени акне, при сильных воспалениях нужны дополнительные средства, — пояснила эксперт.

Она добавила, что важно соблюдать концентрацию салициловой кислоты в косметике и постепенно вводить ее в уход за лицом. Допустимая концентрация салициловой кислоты в средствах для лица составляет от 0,5 до 2%.

— Салициловая кислота может быть очень эффективна при акне и жирной коже, но использовать ее нужно осторожно и с умом, а при явных проблемах с кожей — после консультации с врачом-дерматологом, — уточнила медик.

Спиртовые растворы лучше не использовать, так как они сушат кожу, а абразивные скрабы и пилинги при совместном применении с кислотой могут вызвать раздражение. Салициловая кислота не делает кожу чувствительной к солнцу напрямую, но все же следует использовать солнцезащитный крем с SPF, особенно если применяете несмываемые средства или хотите уменьшить пятна постакне.