Врач раскрыла, работает ли салициловая кислота против прыщей

Многие слышали, что салициловая кислота помогает бороться с прыщами, очищать поры и уменьшать воспаления. Врач-дерматолог, косметолог Елена Иванова рассказала KP.RU, работает ли средство и как его нужно применять.
— Да, салициловая кислота помогает при легкой степени акне, при сильных воспалениях нужны дополнительные средства, — пояснила эксперт.
Она добавила, что важно соблюдать концентрацию салициловой кислоты в косметике и постепенно вводить ее в уход за лицом. Допустимая концентрация салициловой кислоты в средствах для лица составляет от 0,5 до 2%.
— Салициловая кислота может быть очень эффективна при акне и жирной коже, но использовать ее нужно осторожно и с умом, а при явных проблемах с кожей — после консультации с врачом-дерматологом, — уточнила медик.
Спиртовые растворы лучше не использовать, так как они сушат кожу, а абразивные скрабы и пилинги при совместном применении с кислотой могут вызвать раздражение. Салициловая кислота не делает кожу чувствительной к солнцу напрямую, но все же следует использовать солнцезащитный крем с SPF, особенно если применяете несмываемые средства или хотите уменьшить пятна постакне.