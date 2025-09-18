В Новосибирской области легализовались лишь 2800 мигрантов из 58 тысяч

В Новосибирской области правом на легализацию воспользовались меньше трёх тысяч мигрантов.
По официальным данным ГУ МВД, из более чем 58 тысяч иностранцев, находящихся в регионе, свой статус урегулировали только около 2800 человек.
Об этом сообщает Infopro54.
Указ президента России, позволяющий нелегальным мигрантам легализоваться, действовал с 1 января по 10 сентября 2025 года.
Сначала срок был ограничен 30 апреля, но позже его продлили.
Для легализации необходимо было пройти медицинское обследование, сдать биометрию, погасить задолженности и подтвердить знание русского языка, истории и основ законодательства.
Весной в области пресекли деятельность крупного канала нелегальной миграции: преступная группа оформила фиктивные документы более чем 400 иностранцам.
Несмотря на предоставленную возможность, большинство мигрантов предпочли уехать или остаться в теневом секторе.