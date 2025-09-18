Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области легализовались лишь 2800 мигрантов из 58 тысяч

Весной в области пресекли деятельность крупного канала нелегальной миграции: преступная группа оформила фиктивные документы более чем 400 иностранцам.

Источник: ГУ МВД

В Новосибирской области правом на легализацию воспользовались меньше трёх тысяч мигрантов.

По официальным данным ГУ МВД, из более чем 58 тысяч иностранцев, находящихся в регионе, свой статус урегулировали только около 2800 человек.

Об этом сообщает Infopro54.

Указ президента России, позволяющий нелегальным мигрантам легализоваться, действовал с 1 января по 10 сентября 2025 года.

Сначала срок был ограничен 30 апреля, но позже его продлили.

Для легализации необходимо было пройти медицинское обследование, сдать биометрию, погасить задолженности и подтвердить знание русского языка, истории и основ законодательства.

Весной в области пресекли деятельность крупного канала нелегальной миграции: преступная группа оформила фиктивные документы более чем 400 иностранцам.

Несмотря на предоставленную возможность, большинство мигрантов предпочли уехать или остаться в теневом секторе.