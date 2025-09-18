Ричмонд
МОК отказался отстранять Израиль от соревнований, несмотря на призывы

Международный олимпийский комитет (МОК) не увидел оснований для отстранения Израиля от участия в соревнованиях аналогично России, несмотря на продолжающийся конфликт в Газе. Об этом сообщило издание Marca.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес призывал МОК к применению санкций против Израиля и его отстранению от международных соревнований. Однако в комитете заявили, что национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины признаны МОК и обладают равными правами.

— Национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины признаны МОК и имеют равные права. Оба они соблюдают Олимпийскую хартию, и мы продолжаем работать с ними, чтобы смягчить последствия текущего конфликта для спортсменов, — пояснили в МОК.

На фоне этого, в Испании прошли массовые протесты против участия израильских спортсменов в велогонке. В результате организаторы сначала приостановили, а затем и полностью завершили соревнования, отменив церемонию награждения и не объявив победителя, говорится в сообщении.

До этого спортивный директор МОК Кит Макконелл сообщил, что комитет ведет переговоры с федерациями относительно допуска российских и белорусских спортсменов на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Италии в 2026 году.

Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
