МОК отказался отстранять Израиль от соревнований, несмотря на призывы

Международный олимпийский комитет (МОК) не увидел оснований для отстранения Израиля от участия в соревнованиях аналогично России, несмотря на продолжающийся конфликт в Газе. Об этом сообщило издание Marca.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес призывал МОК к применению санкций против Израиля и его отстранению от международных соревнований. Однако в комитете заявили, что национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины признаны МОК и обладают равными правами.
— Национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины признаны МОК и имеют равные права. Оба они соблюдают Олимпийскую хартию, и мы продолжаем работать с ними, чтобы смягчить последствия текущего конфликта для спортсменов, — пояснили в МОК.
На фоне этого, в Испании прошли массовые протесты против участия израильских спортсменов в велогонке. В результате организаторы сначала приостановили, а затем и полностью завершили соревнования, отменив церемонию награждения и не объявив победителя, говорится в сообщении.
До этого спортивный директор МОК Кит Макконелл сообщил, что комитет ведет переговоры с федерациями относительно допуска российских и белорусских спортсменов на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Италии в 2026 году.