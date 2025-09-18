Названо количество рабочих дней в декабре: как отдыхает страна

Что касается декабря, у россиян будет девять дней отдыха. Из них 6−7, 13−14, 20−21, 27−28 числа выпадают на субботу и воскресенье. К этим восьми дням отдыха прибавляется еще один — 31 декабря. Последняя рабочая неделя продлится всего два дня.