Названо количество рабочих дней в декабре: как отдыхает страна

Граждане России, работающие пятидневку, в декабре будут трудиться 22 дня. Оставшиеся девять дней выпадают на выходные и праздники. KP.RU напомнил, как россияне отдыхают в декабре 2025 года.
Из постановления правительства следует, что 31 декабря — официальный праздничный день. Ранее страна отдыхала с 1 января. Праздники продлятся 12 дней.
Что касается декабря, у россиян будет девять дней отдыха. Из них 6−7, 13−14, 20−21, 27−28 числа выпадают на субботу и воскресенье. К этим восьми дням отдыха прибавляется еще один — 31 декабря. Последняя рабочая неделя продлится всего два дня.
Граждане страны отдохнут и в ноябре. Россиян ждут трехдневные выходные. Они приурочены ко Дню народного единства. Так, выходные начнутся со 2 ноября и продлятся до 4 ноября.