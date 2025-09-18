Сергей Кравчук пригласил жителей краевого центра выйти на общегородской субботник

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук пригласил всех хабаровчан выйти 20 сентября на общегородской субботник. Месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению городских территорий стартовал 1 сентября и закончится он 6 октября, сообщает ИА AmurMedia.
Главным мероприятием месячника по благоустройству станет общегородской день уборки, запланированный на 20 сентября. Глава администрации Хабаровска Сергей Кравчук обратился ко всем горожанам с призывом принять участие в этой акции.
«Традиционно, сентябрь в Хабаровске — это время наведения чистоты. Перед наступлением холодов очень важно привести город в порядок. Уверен, что горожане, рабочие коллективы, общественники, управляющие компании и молодежь проявят активность и внесут свой вклад в это полезное дело. Каждый может сделать лучше территорию возле своего дома, спортивной или детской площадки, своего офиса или магазина. 20 сентября приглашаю всех хабаровчан на общегородской субботник. Давайте и в этот раз вместе сделаем наши дворы, парки, улицы и скверы чище. Объединим усилия и сделаем наш любимый Хабаровск еще более комфортным», — заявил мэр города, обращаясь к жителям.
Как сообщили в соответствующих отделах городской администрации, в рамках месячника запланированы масштабные работы по озеленению города. Кроме того, будут проводиться текущие ремонтные работы на дорогах и продолжена уборка в парках и скверах. Также важная задача возложена на районные комитеты, в обязанности которых входит приведение в порядок дворовых территорий, спортивных и детских площадок.