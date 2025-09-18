Ричмонд
В Волгограде задержаны авиарейсы

В волгоградском аэропорту наблюдаются задержки.

«В настоящее время изменено расписание ряда авиаперелетов. В международном терминале задержано четыре рейса: два отменены на прилет и вылет, еще два задержаны», — сообщили в аэропорту Волгограда.

Ранее ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Волгограда. Они действуют с 1:17 по мск для обеспечения безопасности полетов.