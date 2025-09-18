ПСЖ обыграл Аталанту со счётом 4:0 в матче Лиги чемпионов

ПСЖ является действующим обладателем трофея Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда впервые выиграла первенство, одержав победу над итальянским «Интером» в финале со счётом 5:0. В составе триумфаторов находится российский вратарь Матвей Сафонов, который в матче против «Аталанты» остался в запасе.