Бавария обыграла Челси со счётом 3:1 в первом туре Лиги чемпионов

Ранее азербайджанский «Карабах» одержал победу над португальским клубом «Бенфика» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоялась на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне и закончилась со счётом 3:2. Эта победа стала первой для «Карабаха» в групповом этапе Лиги чемпионов после прохождения квалификации.