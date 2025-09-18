Рассекречены документы СВР о планах Лондона бороться против СССР

«Особо подчеркивается необходимость помешать СССР приобрести в Китае большее влияние, чем США и Англия, и обеспечить, чтобы потенциальные резервы Китая в людской силе были предоставлены в случае необходимости Англии и США, а не СССР», — указывалось в обзоре. Также Лондон считал необходимым «предупреждение возрождения Германии, враждебной Англии и дружественной СССР». Еще одной задачей было «привлечение США к активному участию в обеспечении англо-американских интересов в тех районах, где эти интересы не расходятся между собой».