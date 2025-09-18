Ричмонд
На Камчатке зафиксировали 16 афтершоков

Максимальная магнитуда подземных толчков составляла 5,5.

Источник: Аргументы и факты

На Камчатке за последние сутки зафиксировано 16 афтершоков магнитудой до 5,5, один из которых ощутили жители Петропавловска-Камчатского, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее произошло 14 подземных толчков аналогичной силы, однако они не ощущались в населённых пунктах.

После мощного афтершока магнитудой 7,4 и инструментальной интенсивностью до 6 баллов 13 сентября на Камчатке вновь заработал пункт временного размещения для жителей, опасающихся оставаться дома.

Кроме того, на полуострове сохраняется повышенная вулканическая активность. Ученые фиксируют активность Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. МЧС настоятельно рекомендует жителям и гостям региона не приближаться к вулканам.

Ранее на Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6. Очаг находился на глубине 24,6 километра.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
