На Камчатке зафиксировали 16 афтершоков

На Камчатке за последние сутки зафиксировано 16 афтершоков магнитудой до 5,5, один из которых ощутили жители Петропавловска-Камчатского, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее произошло 14 подземных толчков аналогичной силы, однако они не ощущались в населённых пунктах.