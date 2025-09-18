Портреты выдающихся горожан увековечат на фасаде перехода в районе улицы Павленко

«Этот проект мы реализуем за счет средств гранта от правительства Хабаровского края. Мы рисуем портреты тех, кто любит Хабаровск и старается развивать его. Всего мы изобразим пять таких людей. Их кандидатуры выбрали жители краевого центра в ходе онлайн-голосования. Первым решили нарисовать Михаила Непогодина — руководителя центра адаптации молодежи “Грань”», — рассказала руководитель проекта «На одной улице», художница Евгения Ковалева.