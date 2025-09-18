Портреты выдающихся горожан увековечат на фасаде перехода в районе улицы Павленко

Муниципальные власти идею поддержали и разрешили художникам разрисовать фасад перехода, установленного на улице Павленко.
Первым решили нарисовать портрет руководителя центра адаптации молодежи «Грань» Михаила Непогодина. Позже на стену нанесут портреты ведущего и организатора праздников для пожилых людей и постояльцев дома-интерната для престарелых № 1 Игоря Авраменко, председателя ТСЖ «Благо», хранителя исконных русских традиций Виталия Сичкаря, певицы и лидера этнопроекта «Красные бусы» Татьяны Иконик, а также известного художника Андрея Тена.
«Этот проект мы реализуем за счет средств гранта от правительства Хабаровского края. Мы рисуем портреты тех, кто любит Хабаровск и старается развивать его. Всего мы изобразим пять таких людей. Их кандидатуры выбрали жители краевого центра в ходе онлайн-голосования. Первым решили нарисовать Михаила Непогодина — руководителя центра адаптации молодежи “Грань”», — рассказала руководитель проекта «На одной улице», художница Евгения Ковалева.
Работы планируют завершить к началу октября.