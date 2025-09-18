Ричмонд
15 человек стали жертвами овербукинга в новосибирском аэропорту

В качестве объяснения сотрудник авиакомпании заявил о «техническом сбое».

Источник: Om1 Новосибирск

Скандал с овербукингом произошёл в новосибирском аэропорту вечером в среду. Пятнадцать пассажиров, направлявшихся рейсом S7 5257 в Южно-Сахалинск, не смогли вылететь из-за того, что авиакомпания продала больше билетов, чем было мест в салоне воздушного судна, сообщил телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Изначально вылет, запланированный на 23:05, несколько раз откладывался. Когда было объявлено новое время — 00:20, — у части пассажиров в мобильном приложении пропали электронные посадочные талоны. Попытки пройти через турникет по заранее сделанным скриншотам оказались безуспешными.

По словам одного из пострадавших, сотрудник авиакомпании сначала упомянул о замене воздушного судна, однако, когда пассажиры начали фиксировать происходящее на камеры и аргументировать свои права ссылками на дорогостоящие туры на Курилы, представитель S7 сменил позицию. В качестве объяснения он заявил о «техническом сбое», утверждая, что система всё решает за них. В это же время другой сотрудник вручную, по бумажному списку, отмечал допущенных на борт пассажиров.

«В итоге запланированным рейсом не вылетели 15 человек. Всех отправили оформлять билеты на четверг, якобы с гарантией вылета», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Группа невылетевших пассажиров намерена подать коллективный иск в суд и заявление в транспортную прокуратуру на действия авиакомпании S7.