15 человек стали жертвами овербукинга в новосибирском аэропорту

По словам одного из пострадавших, сотрудник авиакомпании сначала упомянул о замене воздушного судна, однако, когда пассажиры начали фиксировать происходящее на камеры и аргументировать свои права ссылками на дорогостоящие туры на Курилы, представитель S7 сменил позицию. В качестве объяснения он заявил о «техническом сбое», утверждая, что система всё решает за них. В это же время другой сотрудник вручную, по бумажному списку, отмечал допущенных на борт пассажиров.