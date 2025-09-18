Проблемы с сердцем из-за пропуска завтрака: врач объяснила, как это связано

— Когда человек регулярно пропускает прием пищи из-за нехватки времени или стрессовой ситуации, в его организме вырабатывается гормон стресса — кортизол. Этот глюкокортикоидный гормон запускает процессы воспаления, а также может стимулировать рост атеросклеротических бляшек. И то, и другое приводит к проблемам с сосудами, — рассказала Ерусланова.