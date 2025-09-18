Проблемы с сердцем из-за пропуска завтрака: врач объяснила, как это связано

Россиянам напомнили, что по утрам важно завтракать. Пропуск приема пищи может привести к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой. Об этом KP.RU рассказала врач-кардиолог, заведующая лабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Ксения Ерусланова.
— Когда человек регулярно пропускает прием пищи из-за нехватки времени или стрессовой ситуации, в его организме вырабатывается гормон стресса — кортизол. Этот глюкокортикоидный гормон запускает процессы воспаления, а также может стимулировать рост атеросклеротических бляшек. И то, и другое приводит к проблемам с сосудами, — рассказала Ерусланова.
Интересно, что если человек пропускает завтрак осознанно, например, во время Рамадана или придерживаясь интервальной диеты, механизм, запускающий стресс, не срабатывает. По словам медика, в этом случае организм не испытывает такого же негативного воздействия, как при пропуске пищи из-за нехватки времени или стресса.
Тем не менее, кардиолог порекомендовала не пренебрегать приемами пищи, особенно завтраком. Подход к питанию должен быть сознательным, чтобы минимизировать риски для здоровья сердца и сосудов.