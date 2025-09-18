Юрист Ерзина рассказала о графике работы в декабре

Так, последний рабочий день в 2025 году придется на 30 декабря. 31 декабря будет объявлен нерабочим днем, так как выходной с воскресенья, 5 января, будет перенесен. Это позволит россиянам отдохнуть девять дней подряд во время новогодних праздников, передает РИА Новости.