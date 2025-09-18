Ричмонд
Юрист Ерзина рассказала о графике работы в декабре

В декабре россияне будут работать 22 дня, а новогодние каникулы продлятся 12 дней, с 31 декабря по 11 января. Об этом сообщила юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина.

Так, последний рабочий день в 2025 году придется на 30 декабря. 31 декабря будет объявлен нерабочим днем, так как выходной с воскресенья, 5 января, будет перенесен. Это позволит россиянам отдохнуть девять дней подряд во время новогодних праздников, передает РИА Новости.

Недавно глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что сокращенный рабочий день по пятницам могут закрепить законодательно только за счет отработки выпадающего времени в другие дни.

Первая рабочая неделя в ноябре будет трехдневной. Это следует из постановления российского правительства о переносе выходных в 2025 году.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что в следующем году трудностей с распределением выходных и праздничных дней не ожидается. Согласно статье в Трудовом кодексе РФ, в стране установлен перечень 14 нерабочих праздничных дней.

