Полиция ​Хабаровска пресекла телефонную аферу, в которой курьером выступала 80-летняя женщина

Схема обмана оказалась классической: аферисты позвонили пенсионеркам и представились сотрудниками различных организаций и структур. Первой потерпевшей злоумышленники сначала сообщили о необходимости смены абонентского номера, после чего сказали, что её данными якобы кто-то завладел, а далее заявили, что она стала участницей некой преступной схемы. Другую пожилую женщину мошенники обвинили в финансировании недружественного государства. В итоге под предлогом декларирования сбережений и обеспечения сохранности накоплений аферисты убедили жертв своего обмана отдать одной и той же неизвестной посыльной в общей сложности 1,3 млн рублей.