Полиция ​Хабаровска пресекла телефонную аферу, в которой курьером выступала 80-летняя женщина

В дежурную часть УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края поступили сообщения от двух пожилых женщин в возрасте 74 и 87 лет о совершённых в отношении них противоправных действий неизвестных лиц, которые похитили у них денежные средства. В ходе разбирательства полицейские оперативно выяснили, что бабушки стали жертвами телефонных мошенников, сообщает ИА AmurMedia.
Схема обмана оказалась классической: аферисты позвонили пенсионеркам и представились сотрудниками различных организаций и структур. Первой потерпевшей злоумышленники сначала сообщили о необходимости смены абонентского номера, после чего сказали, что её данными якобы кто-то завладел, а далее заявили, что она стала участницей некой преступной схемы. Другую пожилую женщину мошенники обвинили в финансировании недружественного государства. В итоге под предлогом декларирования сбережений и обеспечения сохранности накоплений аферисты убедили жертв своего обмана отдать одной и той же неизвестной посыльной в общей сложности 1,3 млн рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что курьером выступала 80-летняя женщина. Некоторое время назад мошенники аналогичным способом похитили у неё 300 тысяч рублей, после чего убедили участвовать в якобы законной операции по защите денежных средств других граждан.
Благодаря быстрым действиям полицейских удалось предотвратить финальную часть преступления. Из полученных от обманутых ровесников 1,3 млн рублей пенсионерка по указке кураторов успела отдать другому неизвестному участнику аферы 600 тысяч рублей, после чего на неё вышли оперативники. Оставшиеся 700 тысяч рублей были изъяты и возвращены потерпевшим.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Пожилая женщина-курьер допрошена в качестве свидетеля.
В настоящее время оперативниками проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание всех причастных к преступлениям лиц.