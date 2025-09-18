«Человек-паук» не виноват: деревья в Приморье атакует пятнистая пяденица

Необычное явление стали замечать приморцы на этой неделе. С редакцией поделились кадрами, на которых видно, как деревья покрывает густая «паутина». Оказывается, белое «покрывало» — не что иное, как шелковина гусениц пятнистой пяденицы. Ученые ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН рассказали, что в этом году в крае наблюдается всплеск численности этих насекомых и их личинок, сообщает ИА PrimaMedia.
«Проделки человека-паука или шелкопряда» — так комментируют увиденное жители края. По словам очевидцев, большая часть леса в нескольких округах Приморья покрыта «одеялом», под которым, если всмотреться, можно заметить мелких гусениц длиной около сантиметра.
«Это напоминает что-то из Стивена Кинга: тишина, лес, никакой связи. В том году было что-то похожее, только ехали мы в конце августа», — рассказывают читатели.
В лаборатории энтомологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН пояснили, что на фотографиях запечатлена шелковина. Когда вылупившиеся гусеницы начинают активно питаться и расти, они оплетают шелковиной кормовое растение.
«Оказалось, что зафиксирована деятельность пятнистой пяденицы (Naxa seriaria). Гусеницы этих бабочек развиваются в июле на трескуне (сирени амурской) и ясене, а зимуют в скрученных листьях. В этом году вспышка численности действительно большая, но они периодически бывают», — пояснили специалисты.
Иногда оплетённые шелковиной растения теряют листву, не плодоносят или дают минимальный прирост древесины в этот год, но не погибают, отмечают учёные.