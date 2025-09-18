«Человек-паук» не виноват: деревья в Приморье атакует пятнистая пяденица

Необычное явление стали замечать приморцы на этой неделе. С редакцией поделились кадрами, на которых видно, как деревья покрывает густая «паутина». Оказывается, белое «покрывало» — не что иное, как шелковина гусениц пятнистой пяденицы. Ученые ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН рассказали, что в этом году в крае наблюдается всплеск численности этих насекомых и их личинок, сообщает ИА PrimaMedia.