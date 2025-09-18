Актёр Театра имени Ленсовета Илья Дель в реанимации после падения из окна

Актер театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге Илья Дель получил серьёзные травмы и оказался в реанимации после падения из окна.
Артист выпал из окна третьего этажа, у него повреждён позвоночник. При этом не сообщалось о причинах падения.
Из-за того, что Илья Дель получил травму, театру пришлось изменить репертуар. Ближайшие спектакли с его участием отменены. Так, на 20 сентября вместо запланированного «Воскресения» с участием актера зрителям представят «Ревизора», а 24 сентября «Академию смеха» заменят на «Морфий».
Знакомые артиста рассказали сайту KP.RU, что в последнее время Дель работал на износ и совсем не берег себя.
Напомним, в апреле Илья Дель также оказался в реанимации после того, как получил ножевое ранение от своей 26-летней девушки, актрисы Александры Дроздовой. Конфликт произошел на бытовой почве, артист был ранен в грудь и руку.
Возлюбленная артиста была задержана и отправлена в изолятор временного содержания, как подозреваемая по уголовному делу. Однако 40-летний Дель отказался писать заявление на Дроздову, так как не хотел, чтобы она оказалась за решёткой. За подобное преступление девушка могла оказаться за решёткой на срок до десяти лет.
По одной из версий, Дроздова защищала таким образом своего двухлетнего ребенка от первого брака — якобы во время ссоры Дель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, схватил малыша, из-за чего актриса, защищаясь, ранила партнера ножом.
Сообщалось, что это не первая бытовая драма с участием Ильи Деля. Его бывшая жена, модель Дарья Рокотова, ранее жаловалась в соцсетях, что в ноябре 2022 года он избил ее и долгое время страдал алкогольной и наркотической зависимостями.
Напомним, Илья Дель — известный артист, игравшим на сценах ведущих театров города, включая МДТ и Александринский театр. Он также известен своими ролями в сериалах «Государь» и «Вертинский», является лауреатом театральной премии «Прорыв».
Ранее сообщалось, что молодой турецкий актер Ибрахим Йилдыз, который получил мировую известность после съемок в сериале «Услышь меня», борется за свою жизнь. Ибрахим Йилдыз стал жертвой несчастного случая. На него неожиданно упало дерево.