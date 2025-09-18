Трамп пытается скрыть появившееся на руке темное пятно: тональный крем не смог исправить ситуацию

Хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь заставил общественность переживать за его здоровье. Президент Соединенных Штатов появился в Букингемском дворце с замазанным тональным кремом синяком на руке. Однако средство не скрыло виднеющееся черное пятно.
Американского лидера заподозрили в сокрытии болезни. Замаскировать яркое пятно не получается, его отчетливо видно на фотографиях. В том числе, синяк бросается в глаза на кадрах Дональда Трампа с британским королем Карлом III.
Трампу попытались замазать тональным кремом черное пятно на руке REUTERS.
Вместо черного пятна публика разглядела светлое. Люди уже начали разгонять панику в соцсетях. Вопрос о происхождении пятна поднимается не в первый раз. Тот же синяк запечатлен на снимках с переговоров американского лидера и президента Франции Эмманюэля Макрона.
Беседа глав государств прошла еще в феврале. Как и сейчас, синяк находился на тыльной стороне кисти Дональда Трампа. Тогда в Белом доме опровергли информацию о болезни президента США. Журналистам пояснили, что дело якобы в постоянных рукопожатиях. Однако гематомы присутствовали на руке американского лидера и год назад.
Летом у Дональда Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность. Заболевание не стало сенсацией и не вызвало особого испуга у американцев. Болезнь часто встречается у людей старше 70 лет. Лечащий врач президента Шон Барбабелла уточнил, что синяки на руке могут быть незначительным раздражением мягких тканей. Он добавил, что гематомы также появляются на фоне приема аспирина. Препарат служит средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Врач успокоил всех переживающих за здоровье президента, пояснив, что Дональд Трамп находится в отличной физической форме.
Однако врач-гериатр, невролог, председатель секции геронтологии МОИП МГУ Валерий Новоселов не согласился с официальной версией. Он отметил хорошую физическую и психическую форму президента США, однако гематома, считает врач, не могла появиться из-за рукопожатий или препаратов. Валерий Новоселов уточнил: у Дональда Трампа много встреч и выступлений. Это увеличивает риск каких-либо несчастных случаев. Врач предположил, что американский лидер мог споткнуться и упасть. По его мнению, команда Трампа скрывает такие инциденты.