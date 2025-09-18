Трамп пытается скрыть появившееся на руке темное пятно: тональный крем не смог исправить ситуацию

Летом у Дональда Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность. Заболевание не стало сенсацией и не вызвало особого испуга у американцев. Болезнь часто встречается у людей старше 70 лет. Лечащий врач президента Шон Барбабелла уточнил, что синяки на руке могут быть незначительным раздражением мягких тканей. Он добавил, что гематомы также появляются на фоне приема аспирина. Препарат служит средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Врач успокоил всех переживающих за здоровье президента, пояснив, что Дональд Трамп находится в отличной физической форме.