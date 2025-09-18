Крупнейший книжный форум ДВ «Печатный двор» открылся во Владивостоке

С 18 по 20 сентября в столице Приморья пройдёт XXVI Дальневосточная книжная выставка-ярмарка «Печатный двор». Масштабное событие соберет литературных издателей, писателей, поэтов, иллюстраторов, библиотекарей, любителей чтения со всех регионов России. Особое внимание будет уделено новинкам литературы, раскрывающим историю региона и тему специальной военной операции. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры края.
Как рассказали в Министерстве культуры и архивного дела Приморья, за четверть века в проекте приняли участие более 600 книжных издательств России, известные российские и зарубежные авторы, эксперты, звезды театра и кино.
«Для Приморья это особенное мероприятие: оно помогает сохранять историческую память и открывать новые имена. Уверена, что в этом году выставка в очередной раз станет ярким, социально значимым событием культурной жизни Приморья», — подчеркнула министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.
Участников и гостей выставки в этом году ждет разнообразная программа: презентации литературных новинок, творческие встречи с авторами, мастер-классы, дискуссии. Например, запланирована презентация сборника «Верный курс». Представят свои работы авторы из Мурманска, Магаданской области. Также «Печатный двор» представляет весь спектр литературы — художественную, краеведческую, документальную, детскую.
В этом году на выставке будут широко представлены местные авторы. Например, состоится дебют перед публикой поэта, участника СВО из Черниговки Юрия Волгородского, который выпустил сборник «Верните меня из облака». Его позывной «Волк» стал литературным псевдонимом.
Мероприятия «Печатного двора» пройдут в нескольких местах. Приморская библиотека имени Горького раскроет перед читателями фондовые издания, повествующие о победе советских войск над милитаристской Японией в августе 1945 года. Приморская картинная галерея проведёт мастер-класс по созданию книжных закладок. Известные авторы из Владивостока Роман Иванищев и Ксения Фролова подготовили мастер-класс по созданию комиксов.
Также на «Печатный двор» приглашена известная российская актриса театра и кино Ольга Будина. Она примет участие в пресс-конференции «Русский код — это русский ответ».