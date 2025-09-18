Крупнейший книжный форум ДВ «Печатный двор» открылся во Владивостоке

В этом году на выставке будут широко представлены местные авторы. Например, состоится дебют перед публикой поэта, участника СВО из Черниговки Юрия Волгородского, который выпустил сборник «Верните меня из облака». Его позывной «Волк» стал литературным псевдонимом.