Редкий пятнистый горбыль принес индийским рыбакам кучу денег за три дня

Рыболовный траулер FB Priyanka работал в водах Бенгальского залива. В первый день рыбаки поймали сразу 20 пятнистых горбылей, а на следующий день — еще 30 особей редкой рыбы. На третий день улов доставили на рынок Нагендра-Базар в Даймон-Харборе.