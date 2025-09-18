Редкий пятнистый горбыль принес индийским рыбакам кучу денег за три дня

В индийском штате Западная Бенгалия рыбаки выловили рекордный улов — 50 крупных пятнистых горбылей, что принесло им внушительный доход. Об этом сообщает местное издание Ei Samay.
Рыболовный траулер FB Priyanka работал в водах Бенгальского залива. В первый день рыбаки поймали сразу 20 пятнистых горбылей, а на следующий день — еще 30 особей редкой рыбы. На третий день улов доставили на рынок Нагендра-Базар в Даймон-Харборе.
Пятнистый горбыль (Protonibea diacanthus) ценится за мясо и плавательный пузырь, которые широко используются в традиционной медицине и кулинарии. Рыбу продавали примерно по 900 рупий (около 860 рублей) за килограмм. Общая выручка от продажи составила около 450 тысяч рупий (430 тысяч рублей).
Этот вид рыбы распространен в регионе Сундарбан на границе Индии и Бангладеш, а также встречается у берегов Андхра-Прадеша и других штатов Индии. Пятнистый горбыль пользуется спросом на рынках Сингапура, Малайзии, Индонезии, Гонконга и Японии, что делает его ценным экспортным товаром.
Данный успешный улов стал значимым событием для местных рыбаков и подчеркнул важность традиционного рыболовства в Западной Бенгалии.
Ранее ученый рассказал, из-за чего акула может напасть на человека.