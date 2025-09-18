В Курахове школьница два месяца ухаживала за раненым при атаке дрона ВСУ

«Он (БПЛА — прим. ред.) скинул что-то очень яркое, а человек у нас был пожарным. Он подумал, что загорелся дом. А тут дерево, оно сгорело очень быстро. Он (житель — прим. ред.) вышел, дрон его сопроводил до угла и там скинул на него (взрывное устройство — прим. ред.). Ему пробило ногу насквозь», — сказала девушка, слова которой приводит РИА Новости.