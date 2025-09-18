Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курахове школьница два месяца ухаживала за раненым при атаке дрона ВСУ

Школьница помогала лечить жителя Курахова, получившего сквозное ранение ноги из-за атаки ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Семнадцатилетняя школьница из города Курахово в ДНР более двух месяцев ухаживала за мужчиной, который был ранен в результате атаки украинского беспилотника. Об этом она рассказала журналистам.

«Он (БПЛА — прим. ред.) скинул что-то очень яркое, а человек у нас был пожарным. Он подумал, что загорелся дом. А тут дерево, оно сгорело очень быстро. Он (житель — прим. ред.) вышел, дрон его сопроводил до угла и там скинул на него (взрывное устройство — прим. ред.). Ему пробило ногу насквозь», — сказала девушка, слова которой приводит РИА Новости.

Школьница уточнила, что помогала супруге пострадавшего лечить его. По её словам, мужчину эвакуировали пять недель назад. Девушка отметила, что уход, который он получал, позволил сохранить ногу. Пострадавший уже восстановился после ранения.

Напомним, ранее житель Курахова Сергей Алексеенко рассказал, как украинские военные использовали дроны для удара по подвалу с мирными жителями во время боёв за город. Мужчина подчеркнул, что ВСУ сбросили взрывные устройства с БПЛА намеренно.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше