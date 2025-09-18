В Курахове школьница два месяца ухаживала за раненым при атаке дрона ВСУ

Семнадцатилетняя школьница из города Курахово в ДНР более двух месяцев ухаживала за мужчиной, который был ранен в результате атаки украинского беспилотника. Об этом она рассказала журналистам.
«Он (БПЛА — прим. ред.) скинул что-то очень яркое, а человек у нас был пожарным. Он подумал, что загорелся дом. А тут дерево, оно сгорело очень быстро. Он (житель — прим. ред.) вышел, дрон его сопроводил до угла и там скинул на него (взрывное устройство — прим. ред.). Ему пробило ногу насквозь», — сказала девушка, слова которой приводит РИА Новости.
Школьница уточнила, что помогала супруге пострадавшего лечить его. По её словам, мужчину эвакуировали пять недель назад. Девушка отметила, что уход, который он получал, позволил сохранить ногу. Пострадавший уже восстановился после ранения.
Напомним, ранее житель Курахова Сергей Алексеенко рассказал, как украинские военные использовали дроны для удара по подвалу с мирными жителями во время боёв за город. Мужчина подчеркнул, что ВСУ сбросили взрывные устройства с БПЛА намеренно.