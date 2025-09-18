Ричмонд
+18°
слабая морось
Синоптики назвали дату, когда бабье лето покинет Омск

Уже на следующей неделе придёт похолодание и дожди.

Источник: Om1 Омск

Согласно прогнозу погоды на сайте Gismeteo, бабье лето в Омске продлится до конца этой недели. Так, сегодня, 18 сентября, столбик термометра поднимется до 20 градусов. Такая температура сохранится на все выходные.

С понедельника, 22 сентября, погода в Омске начнёт меняться. Ожидается похолодание до +17 градусов, небольшие дожди. Лето ещё раз попрощается с омичами в следующую пятницу, когда температура воздуха вырастет сразу до +22 градусов, но небо уже станет хмурым и пасмурным. К концу следующей недели установится настоящая осенняя погода с редкой моросью и температурой воздуха от +11.

