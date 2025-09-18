Синоптики назвали дату, когда бабье лето покинет Омск

С понедельника, 22 сентября, погода в Омске начнёт меняться. Ожидается похолодание до +17 градусов, небольшие дожди. Лето ещё раз попрощается с омичами в следующую пятницу, когда температура воздуха вырастет сразу до +22 градусов, но небо уже станет хмурым и пасмурным. К концу следующей недели установится настоящая осенняя погода с редкой моросью и температурой воздуха от +11.