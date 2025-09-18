Пьяный вандал повредил 38 надгробий на кладбище в посёлке Тельма

По версии следствия, молодой человек приехал в Тельму со сверстниками на велосипеде, чтобы искупаться в озере, при этом взял с собой спиртное. Употребив его, злоумышленник отправился на кладбище, где повредил памятники путем их опрокидывания, которые выбирал случайным образом, раскидал по погосту цветы и венки.