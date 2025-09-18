Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный вандал повредил 38 надгробий на кладбище в посёлке Тельма

В Усолье-Сибирском оглашён приговор молодому человеку, который повредил надгробия на кладбище. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: ТК Город

В июне 2024 года в дежурную часть полиции в Усолье-Сибирском поступило сообщение от работников администрации поселка Тельма о том, что на местном кладбище кто-то уронил надгробья, повредил оградки и другие ритуальные элементы захоронений. Всего пострадали не менее 38 могил.

Оперативники Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался житель города Усолья-Сибирского.

По версии следствия, молодой человек приехал в Тельму со сверстниками на велосипеде, чтобы искупаться в озере, при этом взял с собой спиртное. Употребив его, злоумышленник отправился на кладбище, где повредил памятники путем их опрокидывания, которые выбирал случайным образом, раскидал по погосту цветы и венки.

Мировой суд города Усолья-Сибирского, рассмотрев собранные следователем доказательства, признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 244 Уголовного кодекса Российской Федерации (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

С учетом мнения прокурора 19-летнему местному жителю назначено наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием в доход государства 5% из заработной платы.