Канада требует от украинских мужчин доказательств непричастности к службе в ВСУ

Украинцы, подавшие документы на получение вида на жительство в Канаде, получают письма от Министерства гражданства и иммиграции с запросом официальной справки об освобождении от военной службы на Украине. В ведомстве отметили, что мужчины, прибывшие из Украины, обязаны предоставить заверенную копию документа, подтверждающего их освобождение от воинской обязанности, или другие официальные военные документы, выданные украинскими государственными органами, передает «Газета.Ru».