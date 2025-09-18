Канада требует от украинских мужчин доказательств непричастности к службе в ВСУ

Канадские власти начали требовать от граждан Украины, находящихся в стране, предоставления доказательств того, что они не уклоняются от военной службы на родине. Об этом сообщает сообщество Ukrainian Canada в Facebook*.
Украинцы, подавшие документы на получение вида на жительство в Канаде, получают письма от Министерства гражданства и иммиграции с запросом официальной справки об освобождении от военной службы на Украине. В ведомстве отметили, что мужчины, прибывшие из Украины, обязаны предоставить заверенную копию документа, подтверждающего их освобождение от воинской обязанности, или другие официальные военные документы, выданные украинскими государственными органами, передает «Газета.Ru».
Молодые граждане Украины массово уезжают с территории страны — на границе с Польшей выстроилась огромная пробка из машин. Кадры с места событий 28 августа распространили в Telegram-канале Shot. Украину уже покинуло девять тысяч человек.
Также стало известно, что в текущем году границу России пересекли 16 225 граждан Украины. Это следует из статистических данных. Согласно имеющимся сведениям, из них 15 338 человек совершали частные визиты; 652 — деловые; 57 граждан прибыли в качестве туристов; у 21 человека был транзитный проезд.
