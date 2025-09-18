На ЗАЭС заявили о важности запасов дизтоплива

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Запасы дизельного топлива на Запорожской АЭС критически важны для обеспечения резервного энергоснабжения систем охлаждения ядерных реакторов, их уничтожение в результате атак ВСУ может лишить станцию последнего рубежа защиты и привести к катастрофическим последствиям, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Во вторник ВСУ обстреляли из артиллерии территорию в районе расположения топливных складов Запорожской АЭС, в результате чего загорелась сухая растительность, расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом атомной станции составляло около 400 метров. По данным пресс-службы атомной станции, угрозы основным объектам инфраструктуры нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в пределах нормы.
«Запасы топлива критически важны для работы резервных дизель-генераторов, которые охлаждают реакторы при потере внешнего питания, что уже неоднократно происходило. Их уничтожение может лишить станцию последнего рубежа защиты и привести к катастрофическим последствиям», — сказала Яшина.
Систематические обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС грозят ядерной катастрофой, последствия могут быть опасны для всего мира, заявил РИА Новости в среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, киевский режим занимается ядерным шантажом, нанося удары по территории и инфраструктуре атомной станции, что является недопустимым и требует осуждение всего мирового сообщества.
С каждым днем становится все более очевидным, что реальным источником угрозы для ЗАЭС и ее работников — это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру атомной электростанции и города-спутника Энергодар, заявил в минувший понедельник генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.