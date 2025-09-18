Суд начнёт процесс о конфискации имущества генерала Юрия Кузнецова

По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год, занимая должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ, Кузнецов получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания в обмен на совершение определённых действий в интересах предпринимателя. Первоначальная оценка стоимости взятки составляла 30,5 миллиона рублей, однако в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей.