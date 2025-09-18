В центре Омска рыбак поймал уникального по весу хищника

Судака весом в 6 килограммов удалось поймать омичу прямо в центре города на реке Омка. Информацией об удивительном улове появилась вчера, 17 сентября, в телеграм-канале «Рыбалка в Омске».
«16 сентября. Река Омка. Под мостом. Судак 6 кило, ловил на джиг. Взял при падении приманки с первого заброса», — сообщил удачливый охотник.
Отметим, что добыча оказалась действительно уникальной — обычный вес рыбы этой породы не превышает 4 килограмм. Судак такого веса считается очень крупной особью и редко встречается в водоемах с течением.